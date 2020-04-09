Скопье, , 10:04 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров поблагодарил Турцию за оказание медицинской помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 9 апреля он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Конкретно обращение было адресовано главе турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюту Чавушоглу.

«Друг познается в беде. Всегда поддерживаю братскую Северную Македонию», — написал турецкий дипломат.

Напомним, ранее 8 апреля Турция направила в Северную Македонию медицинские принадлежности, в числе которых тесты на коронавирус, марлевые повязки и тому подобное.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сомали появилось оборудование для проведения тестирования на коронавирус