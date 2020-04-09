Манила, , 10:15 — REGNUM Власти Филиппин выразили солидарность с Вьетнамом после того, как береговая охрана Китая потопила вьетнамскую рыболовецкую шхуну. Об этом 9 апреля говорится в заявлении министерства иностранных дел Филиппин.

В заявлении внешнеполитического ведомства выражается глубокая обеспокоенность в связи потоплением судна у спорных островов Южно-Китайского моря.

«COVID-19 это реальная угроза, требующая единства и взаимного доверия», — говорится в заявлении.

Какое отношение угроза распространения коронавируса имеет к территориальным спорам вокруг островов Спратли, в заявлении не уточняется. Тем не менее, официальная Манила встала на сторону Вьетнама в указанном конфликте.

Напомним, острова Спратли являются объектом территориального спора между шестью государствами — Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. На островах нет населения и они используются для добычи ресурсов в их акватории.

Ранее ряд СМИ сообщал, что 3 апреля китайское судно береговой охраны потопило вьетнамскую шхуну и арестовало восемь человек, находившихся на ее борту. Позднее моряки были отпущены.

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