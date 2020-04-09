Киев, , 09:56 — REGNUM На Украине складывается критическая ситуация в сфере атомной энергетики, считает Союз ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины. Члены организации опубликовали открытое письмо к президенту страны Владимиру Зеленскому, сообщило 9 апреля информационное агентство УНИАН.

Письмо подписали: бывший директор Запорожской АЭС Владимир Бронников, бывший директор Ровненской АЭС Владимир Коровкин, председатель совета Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины Максим Кремень, бывший заместитель главного инженера Киевского института «Энергопроект» Виктор Шендерович и бывший заместитель министра энергетики Украины Николай Штейнберг.

Эксперты указывают на то, что государственная компания НАЭК «Энергоатом» вот уже несколько месяцев не имеет руководства, следовательно, на Украине никто не отвечает за безопасность атомных станций.

«Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?» — задаются вопросом авторы письма.

Они также констатировали, что энергетический рынок Украины дезорганизован, из-за чего у «Энергоатома» не хватает денег, что грозит стране остановкой атомных реакторов.

Ветераны атомной энергетики обеспокоены тем, что на руководящие должности в НАЭК «Энергоатом» пытаются «протащить» людей, не имеющих отношения к ядерной энергетике, но которые стремятся управлять финансовыми потоками в интересах третьих лиц.

«Осознаёте ли Вы, что всё это является грубым нарушением международного режима ядерной безопасности? Не пора ли прекратить интриги вокруг ядерной энергетики Украины и принять меры, чтобы обеспечить безопасность страны и благосостояние ее народа?» — сказано в послании Зеленскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Владимир Грановский спрогнозировал, что руководство Украины подвергнется давлению со стороны американских «партнёров», имеющих свой взгляд на будущее украинской атомной энергетики.

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