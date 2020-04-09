Сеул, , 09:39 — REGNUM 8 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с эстонским коллегой Керсти Кальюлайд, с которой обсудил план двустороннего сотрудничества по борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

В рамках диалога президент Эстонии оценила действия Сеула в борьбе с эпидемией и отметила, что Эстония пытается следовать примеру Южной Кореи. Она выразила благодарность южнокорейским компаниям, производящим наборы для диагностики коронавируса, а также выразила надежду на предоставление тест-систем до тех пор, пока ситуация с эпидемией не стабилизируется, а также на расширение торгово-экономического обмена.

В свою очередь, Мун Чжэ Ин выразил признательность эстонскому правительству за то, что Эстония перенимает опыт Сеула в борьбе с коронавирусом, а также добавил, что Южная Корея продолжит делиться информацией о карантинных мерах, способах лечения и клинических исследований с Эстонией.

Глава Южной Кореи предложил обсудить вопрос о поставках медицинского и диагностического оборудования по дипломатическим каналам. Кроме того, он выразил надежду на активное двустороннее сотрудничество, после того как страны преодолеют кризис, а также поздравил Эстонию с получением статуса непостоянного члена Совета Безопасности ООН.