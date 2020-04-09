Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Коронавирус стал глобальной пандемией, поэтому все страны должны объединиться и вместе работать над решением этой проблемы. А этого нужно быть «честным и прозрачным» и предоставлять другим государствам всю имеющуюся информацию о коронавирусе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Читайте также: США обвинили Китай в отсутствии экстренной реакции на коронавирус

«Эта обязанность лежит на каждой стране. Мы делаем всё возможное, чтобы каждый день предоставлять реальные данные о том, что мы знаем», — подчеркнул Помпео.

При этом госсекретарь подчеркнул, что США ждут такой же информационной открытости и прозрачности и от других стран.

Так, по его словам, делиться данными должны прежде всего Китай, где и произошла вспышка коронавирусной инфекции, а также Всемирная организация здравоохранения. Последняя, как заявил Помпео в интервью журналисту Джеффу Катцу, обязана требовать, чтобы каждая страна соблюдала установленные международные правила здравоохранения.

«ВОЗ ответственна за то, чтобы требовать от каждой страны соблюдения установленных международных правил здравоохранения, а если их не соблюдают, она должна взимать плату за это», — подчеркнул госсекретарь.

Также по теме: Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 1,5 млн человек

«Вопрос не в том, чтобы политически возлагать вину на кого-то», — добавил госсекретарь.

Он пояснил, что речь идёт о спасении жизни граждан США и граждан по всему миру.

«Если страны скрывают данные, не делятся с нами информацией о том, что происходит на самом деле, люди могут умереть», — отметил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в январе США обвинили Китай в том, что КНР оперативно не отреагировала на вспышку заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео: Трамп готов сотрудничать против коронавируса и с Китаем