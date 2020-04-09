Каракас, , 09:31 — REGNUM Критика президента США Дональда Трампа в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является попыткой отвлечь внимание от эпидемии коронавирусной инфекции в самих США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 8 апреля МИД Венесуэлы.

В Венесуэле главу США упрекнули за «безответственные заявления и действия», а также за запуск кампании против генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса. Это очередная попытка Трампа избежать ответственности за эпидемию в США, которая сопровождается самым большим количеством выявленных случаев заражения в мире и большим числом умерших от COVID-19.

«Мы признаем работу ВОЗ и Тедроса Аданома Гебрейесуса, который с самого начала призвал мировых лидеров принять самые строгие меры, чтобы остановить пандемию», — подчеркнули в венесуэльском МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп упрекнул ВОЗ за излишнюю, по его мнению, сосредоточенность на Китае в условиях пандемии нового коронавируса. Он заявил также, что США могут приостановить взносы в бюджет организации.

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