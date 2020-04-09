Челябинск, , 09:18 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер уходит на самоизоляцию. Об этом он заявил журналистам.

Поводом стало то, что коронавирус подтверждён у его пресс-секретаря Сергея Зюся. Текслер будет руководить регионом дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус у Зюся подтвердил новосибирский «Вектор». К этому времени после получения первого подозрительного результата он уже был на самоизоляции.

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