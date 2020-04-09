Париж, , 09:14 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп описывает борьбу с коронавирусом, как «успех без шума и пыли», сообщает Le Figaro.

«Мобилизация системы здравоохранения и карантин, введенный во Франции для борьбы с коронавирусом, представляют собой «успех без шума и пыли», поскольку эпидемия замедляется, но время для отмены карантина еще не пришло», — заявил премьер-министр Франции.

Эдуар Филипп также отметил «логистический подвиг» и «большой успех больничной системы».

На просьбу дать первую оценку мерам карантина Эдуар Филипп заявил об «очень медленном развитии» эпидемии.

«Это довольно хорошие новости. И это, безусловно, эффект от самоизоляции. Если бы не это, мы бы увидели, как вирус распространяется очень быстро», — добавил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции приняли решение продлить режим самоизоляции после 15 апреля.

Читайте также: Во Франции продлят режим самоизоляции после 15 апреля