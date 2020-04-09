Пхеньян, , 08:59 — REGNUM В КНДР двое сотрудников посольства России приступили к работе после 30-дневного карантина. Об этом 9 апреля сообщило посольстве РФ в Facebook.

Отмечается, что дипломаты приземлились в Пхеньяне 9 марта, после чего прошли дезинфекцию, получили защитные костюмы и были направлены карантин в гостиницу в Пхёнсоне.

Сотрудники посольства доставили в Пхеньян «критически важную дипломатическую почту и необходимые медпункту лекарства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков отметил, что те мероприятия, которые ввела КНДР к началу февраля 2020 года, предусматривали полное закрытие границы и карантин для всех прибывших из-за границы.

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