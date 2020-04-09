Аддис-Абеба, , 09:00 — REGNUM Высокопоставленный представитель Африканского союза (АС) сообщил, что Афросоюз полностью поддерживает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и ее лидера Тедроса Адханома Гебрейесуса на фоне критики президента США Дональда Трампа. Об этом председатель комиссии АС Мусса Факи Махамат написал на своей странице в Твиттере.

Махамат отметил, что он «удивлен кампанией США против глобального лидерства ВОЗ» и добавил, что АС «полностью поддерживает ВОЗ и доктора Тедроса».

Напомним, что президент Трамп написал в Твиттере во вторник, 7 апреля, что ВОЗ была «чересчур ориентирована на Китай», в то время как она «в значительной степени» финансируется США. Позже на пресс-конференции он заявил, что США должны «сократить финансирование» для организации.

Тедрос, гражданин Эфиопии, является первым африканцем, возглавившим ВОЗ. К мнению председателя комиссии АС присоединился ряд лидеров стран Африки.

Так, президент ЮАР Сирилл Рамафоса на своей странице в Твитере назвал «неоценимым» вклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ее главы Тедроса Адханома Гебрейесуса в борьбу с «беспрецедентным кризисом в сфере здравоохранения» после того, как они подверглись критике со стороны президента США Дональда Трампа.

Против критики ВОЗ также выступили президент Руанды Поль Кагаме и президент Намибии Хаге Гейнгоб.