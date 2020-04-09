Оренбург, , 08:50 — REGNUM Для Оренбургской области увеличен план весеннего призыва. Как признался вице-губернатор Дмитрий Кулагин, выполнить задачу в существующих условиях будет непросто, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Весной 2020 года из Оренбуржья в армию должны отправить 2 159 новобранцев, что на 245 человек больше, чем весной 2019 года.

«В сегодняшних условиях выполнить это призывное задание будет непросто. Главная задача при проведении призыва — не допустить распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих», — отметил Кулагин.

Во время весенней призывной кампании все призывные и сборные пункты должны быть обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями и тест-системами для проверки всех призывников на коронавирус. Места сбора призывников и транспорт для них подвергнут дезинфекции.

Добавим, в апреле-июле 2020 года в рамках весеннего призыва в России в армию призовут 135 тыс. новобранцев.