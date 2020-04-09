Токио, , 08:53 — REGNUM На следующей неделе состоится видео-саммит стран АСЕАН+3 (десять государств Юго-Восточной Азии и Китай, Япония, Южная Корея), в рамках которого стороны обсудят меры противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом 9 апреля сообщает японская газета Yomiuri Shimbun.

Отмечается, что стороны также обсудят вопросы многостороннего сотрудничества, в том числе обмен информацией о разработке вакцины против коронавируса.

Ранее, 3 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, являющимся председателем АСЕАН в 2020 году, с которым обсудил план сотрудничества по борьбе с эпидемией, а также выразил надежду на успех предстоящей видео встречи.

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