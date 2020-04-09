Панама, , 08:49 — REGNUM Жители панамы не должны покидать свои дома в течение двух дней. Такое решение приняли местные власти в целях борьбы с распространением пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент республики Лаурентино Кортисо.

Читайте также: В Панаме число подтвержденных случаев коронавируса превысило две тысячи

Он уточнил, что дома граждане должны остаться 11 и 12 апреля. Такие меры приняты «для обеспечения санитарной безопасности страны и сохранения жизни и здоровья панамцев».

Также по теме: В Панаме вводят режим полного карантина из-за коронавируса

«Мы объявляем, что в субботу, 11 апреля, и в воскресенье, 12 апреля, никому нельзя будет выходить на улицу, чтобы соблюсти тотальный карантин», — написал глава государства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля власти Панамы в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса нового типа ввели в стране режим полного карантина, который будет действовать до 15 апреля. На сегодня общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Панаме превысило 2,1 тысячи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Панаме число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 1000