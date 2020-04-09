Париж, , 08:44 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция предоставит помощь в размере почти 1,2 млрд евро для борьбы с распространением коронавируса в Африке, сообщает Le Figaro.

«На двустороннем уровне мы примем участие в этих усилиях, перенаправив значительную часть помощи в целях развития здравоохранения и продовольствия», — заявил глава МИД Франции.

«Потребности огромны», — подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан, призывая к укреплению «системы здравоохранения» в Африке, а также «возможностей для научных исследований».

«Мы также должны обеспечить значительную финансовую мобилизацию», — отметил французский дипломат, предлагая G7 и G20 работать в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Елисейском дворце объявили, что режим самоизоляции во Франции «будет продлен» после 15 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции продлят режим самоизоляции после 15 апреля