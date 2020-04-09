Махачкала, , 08:43 — REGNUM Ряды российской армии в рамках весенней призывной кампании 2020 года пополнят 4,2 тыс. новобранцев из Дагестана. Количество призывников из республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1,2 тыс. человек. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил военный комиссар региона Даитбег Мустафаев, пишут «Махачкалинские известия».

Солдаты-срочники из Дагестана будут проходить службу во всех четырех военных округах, а также на Северном флоте. Новобранцев направят на службу в сухопутные войска, военно-морской флот, воздушно-космические силы, войска национальной гвардии, железнодорожные войска Минобороны РФ. Кроме того, впервые за 10 лет республика получила задание на укомплектование войск военно-воздушных сил — туда направят 120 человек.

Мустафаев заверил, что в связи с нынешней эпидемиологической обстановкой по коронавирусу каждого новобранца и всех, кто будет задействован в призывных мероприятиях, обеспечат средствами защиты — масками и перчатками. Все призывники пройдут тестирование на COVID-19 и только после получения результатов будут направлены в войска. По прибытии на места несения службы солдаты-срочники пройдут двухнедельный карантин в воинских частях и только после этого они приступят к своим служебным обязанностям.

Отметим, что число новобранцев из Дагестана растет уже на протяжении последних трех лет, в то время как до этого на протяжении нескольких лет отмечалась тенденция на снижение квоты для призыва. Если за весь 2018 год нести военную службу из республики отправились 2580 человек, то весной 2019 ряды армии пополнили 3 тыс. дагестанцев, осенью 2019 года — почти 3,1 тыс. человек, и вот теперь число новобранцев выросло до 4,2 тыс.