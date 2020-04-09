Киев, , 08:30 — REGNUM Украина продолжает борьбу со строительством газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) и готова к прекращению транзита российского газа через свою территорию, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон 8 апреля в интервью изданию Liga.net.

По его оценке, Газпром не сможет завершить строительство «Северного потока — 2» раньше 2021 года.

«К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию. Но мы не прекращаем бороться против проекта СП-2 и рассчитываем на поддержку и американских и европейских партнёров», — отметил он.

Макогон добавил, что компания прорабатывает альтернативные варианты использования газотранспортной системы Украины. В частности, речь идёт о транзите газа между европейскими странами через территорию Украины, использование украинских газохранилищ для сезонного хранения газа, а также проект поставок американского сжиженного газа через территорию Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по март 2020 года транзит российского газа через Украину снизился на 53% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,1 млрд куб. метров.

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