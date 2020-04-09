Новосибирск, , 08:28 — REGNUM В Новосибирске после вынужденной остановки возобновили строительство социальных объектов, в том числе детских садов. Мэр города Анатолий Локоть заявил, что особый режим не повлияет на сроки сдачи. Пять детских садов планируется ввести в эксплуатацию к началу сентября. Детсад на ул. Авиастроителей на 320 мест обещают достроить к концу ноября.

«Президент дал местным властям полномочия самим принимать решение и в зависимости от местной обстановки, разрешать работу предприятий в отдельных отраслях. Для города Новосибирска важной сферой является, прежде всего, строительство. Это наиболее уязвимое место экономики, — прокомментировал Локоть. — В этом году мы должны сдать ещё 10 садиков и две школы — это большой социальный проект, надо выполнять те обязательства, которые мы на себя взяли».

Для продолжения работы строительные организации должны обеспечить персонал защитными масками, перчатками, антисептиками, организовать ежедневное измерение температуры, провести инструктаж.