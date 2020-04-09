Париж, , 08:10 — REGNUM В Елисейском дворце объявили, что режим самоизоляции во Франции «будет продлен» после 15 апреля, передает BFM TV.

Издание отмечает, что власти Франции пока не сообщили, до какого числа продлен режим самоизоляции в стране.

Ожидается, что эта тема будет поднята главой государства Эммануэлем Макроном в ходе видеообращения к гражданам в понедельник, 13 апреля.

«Глава государства к понедельнику проконсультируется с большим количеством государственных и частных субъектов, как французских, так и европейских, и международных, чтобы обменяться с ними мнениями, связанными с COVID-19, и подготовить решения, которые будут объявлены во время видеоконференции», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Напоминаем, что президент Франции уже трижды выступал с обращением к французам, в связи с распространением коронавируса, 12, 16 марта, а затем 25 марта из больницы в Мюлузе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что неспособность еврогруппы найти общий экономический и «амбициозный» ответ на кризис будет «немыслимым».

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