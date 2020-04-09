Сеул, , 07:38 — REGNUM Посол Соединенных Штатов в Южной Корее Гарри Гаррис заявил. что не собирается оставаться на своей должности после президентских выборов в США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

«Он хочет остаться на должности до ноября, а не продолжать деятельность, даже если Трамп победит на выборах», — заявил источник.

Официальных комментариев по этому поводу пока не дали ни Госдеп США, ни американское посольство в Сеуле.

Агентство отмечает, что пребывание Гарриса на должности посла пришлось на время обострения противоречий между США и Южной Кореей. В частности, в декабре 2019 года протестующие ломали портреты Гарриса во время демонстрации и скандировали: «Гаррис — вон! Мы не колония США!».

«Он никогда себе такого не представлял, потому что обе страны, будучи союзниками, обычно всегда пытаются улыбаться после переговоров, даже если у них имеются разногласия», — сообщил другой источник.