Киев, , 06:20 — REGNUM Программа оптимизации газотранспортной системы Украины направлена на подготовку к отказу от транзита российского газа, заявил 8 апреля глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью изданию «Лига».

"К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», — сказал он.

По словам Макогона, Киев не прекратит противодействовать строительству «Северного потока — 2» и для этого попытается использовать возможности «американских и европейских партнеров».

Альтернативой для газотранспортной системы Украины он назвал транзит между европейскими странами, а также возможные поставки американского сжиженного газа через Польшу в некоторые страны Восточный Европы.

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