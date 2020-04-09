Киев, 9 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Программа оптимизации газотранспортной системы Украины направлена на подготовку к отказу от транзита российского газа, заявил 8 апреля глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью изданию «Лига».
"К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», — сказал он.
По словам Макогона, Киев не прекратит противодействовать строительству «Северного потока — 2» и для этого попытается использовать возможности «американских и европейских партнеров».
Альтернативой для газотранспортной системы Украины он назвал транзит между европейскими странами, а также возможные поставки американского сжиженного газа через Польшу в некоторые страны Восточный Европы.
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