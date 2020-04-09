Кемерово, , 06:12 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «Об утверждении перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), на которые не распространяется действие указа президента Российской Федерации».

Согласно документу, режим нерабочих дней снимается с организаций и ИП, предоставляющих парикмахерские, маникюрные и педикюрные услуги; услуги по пошиву и ремонту одежды и обуви; обеспечивающих уборку и дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию зданий и помещений; могофункциональных центров предоставления госуслуг на территории Кузбасса; ломбардов.

А также с Кемеровской областной нотариальной палаты и Федерации профсоюзных организаций Кузбасса. Все они могут продолжить работу.