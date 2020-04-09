Москва, , 06:03 — REGNUM Малый и средний бизнес вместо того, чтобы жаловаться на недостаточную помощь со стороны государства и недополученные прибыли, лучше бы потерпел трудности вместе со всей страной, не забывая о своих общественных обязательствах, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Извольте выполнять свои обязательства! Когда вы радостно получали прибыли, вы (предприниматели) не спешили с ними делиться ни со своими сотрудниками, ни с государством. Поэтому, когда вы хотите, чтобы были сохранены все интересы бизнеса, включая прибыли… «будет очень большая налоговая нагрузка»… Потерпите! Вместе со страной», — заявил Соловьёв, обращаясь к бизнесу, который вдруг возмутился недостаточностью мер поддержки со стороны государства на фоне карантина в стране по коронавирусу.

Он также добавил, что бизнесу пора бы уже перестать стонать, а начать терпеть все трудности, отметив, что в текущей кризисной ситуации крупный бизнес молчит, пока малый и средний продолжает выть, стонать и ныть.

«Мне не нравятся паразиты, которые прикрываясь государственно-частным партнерством пытаются припасть к бюджету», — подытожил телеведущий.

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