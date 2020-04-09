Киев, , 06:00 — REGNUM Рабочая группа при Верховной раде Украины, получив необходимые консультации у экспертов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, продолжит работу над законопроектом «О медиа» до конца апреля. Об этом 8 апреля написала заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

«За последнее время был проведен целый ряд консультаций и очень подробных обсуждений. Спасибо экспертам Совета Европы, которые активно присоединились к этому процессу», — написала депутат.

По её словам, во время работы будут учтены все конструктивные предложения заинтересованных лиц и международной среды.

Добавим, проект закона «О медиа» вызвал возмущение многих организаций, включая ОБСЕ, так как усиливает давление власти на СМИ.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская ранее приводила слова одного из авторов законопроекта Игоря Раскладая, который указывал, что одной из целей нового закона станет ограничение или закрытие блогера Анатолия Шария.

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