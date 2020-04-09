Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют намерения Франции поставлять медицинское оборудование и лекарство в Иран. Об этом американский лидер сообщил в ходе брифинга в Белом доме.

«Они отправляют Ирану медицинские материалы? Меня это не волнует», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани. В ходе разговора он подтвердил, что французские власти и европейские партнёры готовы поставлять гуманитарную помощь в Исламскую Республику.

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