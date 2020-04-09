Гавана, , 02:54 — REGNUM Власти Соединенных Штатов хотят присвоить себе ресурсы космоса и не допустить к ним другие государства, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес на своей странице в Twitter.

«США стремятся монополизировать ресурсы космоса. Указ нацелен на легализацию использования Луны и небесных тел и ограничение законного права всех государств на доступ к космическому пространству», — заявил он.

По словам Родригеса, космос является достоянием всего человечества, и попытки присвоить его ресурсы являются незаконными.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении лунных ресурсов. Согласно указу, США имеют право вести исследование, добычу и использование ресурсов в космосе.

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