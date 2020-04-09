Нью-Йорк, США, , 02:50 — REGNUM Правительство Йемена и повстанческое хуситское движение «Ансар Аллах» должны немедленно приступить к мирным переговорам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, 8 апреля сообщается на сайте организации.

Генсек призвал стороны при посредничестве своего спецпосланника Мартина Гриффитса начать диалог без каких-либо предварительных условий. Кроме того, Гутерреш одобрил ранее объявленное Саудовской Аравией одностороннее прекращение огня в Йемене.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущая боевые действия в Йемене коалиция во главе Саудовской Аравией объявила о прекращении огня на две недели.

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