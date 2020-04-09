Москва, , 02:06 — REGNUM Россия в 2020 году недополучит существенную часть нефтегазовых доходов из-за коронавируса, заявил 8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством фракции ЛДПР в Госдуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Это будет очень серьёзный удар по бюджету, и нам нужно всё объективно спланировать, чтобы и решить задачу обеспечения всех бюджетов», — сказал он.

Мишустин добавил, что экономическая ситуация в России быстро меняется, и уже принятых мер, возможно, будет недостаточно. Поэтому в правительстве разрабатывают дополнительные решения по поддержке экономики. Председатель правительства подчеркнул, что в этом вопросе власти рассчитывают на содействие со стороны депутатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутаты Госдумы от ЛДПР на фоне распространения коронавируса попросили Мишустина ввести мораторий на эвакуацию автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Госдумы попросили Мишустина ввести мораторий на эвакуацию авто