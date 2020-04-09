Душанбе, , 00:58 — REGNUM Государственный департамент США рассматривает варианты возвращения своих граждан, оставшихся после закрытия границ для предотвращения распространения коронавируса на территории Таджикистана, сообщается в обращении, опубликованном 8 апреля на официальном сайте посольства США в Таджикистане.

В сообщении говорится, что вероятная дата ближайшего вылета чартерным рейсом американских граждан из Душанбе в США — «с конца апреля до середины мая». Однако данный вариант развития событий может быть реализован только в том случае, если правительство США сможет «организовать чартерный рейс для въезда американских граждан из Душанбе в Соединенные Штаты». Здесь также возникают сложности, связанные с тем, что в Таджикистане сейчас находится очень мало американцев.

В посольстве отмечают, что если этот рейс будет организован, то вероятнее всего он будет единственным «до возобновления коммерческих рейсов».

При этом все пассажиры возможного рейса должны будут до посадки в самолет в полном размере возместить властям США денежные средства за перелёт. Стоимость билета в один конец оценивается посольством США примерно в 1,5 тыс. долл. Но точная цена будет известна лишь тогда, когда рейс будет утверждён.