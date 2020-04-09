Москва, , 00:01 — REGNUM Власти Сирийской Арабской Республики обратились за помощью к Российской Федерации в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает посольство Сирии в Росиии.

Посол Арабской Республики в Москве Риад Хаддад рассказал, что официальный Дамаск попросил предоставить оборудование для выявления коронавируса, защитные костюмы и оборудование для проведения анализов и обследования.

Напомним, что Сирия разрушена многолетней войной с терроризмом. Еще совсем недавно миллионы сирийцев существовали в условиях гуманитарной катастрофы. Первичную медицинскую помощь им оказывали российские военврачи.