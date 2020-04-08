Кишинёв, , 23:57 — REGNUM Партия социалистов Молдавии, фактическим лидером которой является президент станы Игорь Додон, настаивает на сохранении всенародных выборов главы государства. Как передает ИА REGNUM, партия выпустила такое заявление после того, как один из лидеров входящей в правящую коалицию Демпартии Дмитрий Дьяков предложил вернуться к избранию президента в парламенте из-за пандемии коронавируса.

«ПСРМ твердо стоит на своей позиции: президент Республики Молдова должен быть напрямую избран всеми гражданами», — говорится в заявлении ПСРМ

Инициативу Дьякова прокомментировал и сам Додон. Он сказал, что сейчас не время обсуждать такие политические вопросы. «Гражданам Республики Молдова сейчас не интересно, когда будут выборы, как мы будем выбирать, кого мы будем выбирать», — считает Додон

Как сообщало ИА REGNUM, почетный председатель входящей в правящую коалицию Молдавии Демпартии Дмитрий Дьяков предложил в условиях эпидемии коронавируса отказаться от всенародных выборов президента и выбрать следующего главу государства в парламенте.

Для избрания президента в парламенте Молдавии по системе, которая действовала до 2016 года, необходимы 61 из 101 голоса. У пропрезидентской Партии социалистов сейчас 36 мест в парламенте.

Действующий президент Игорь Додон ранее заявлял, что против избрания главы государства парламентом, но это было до начала эпидемии коронавируса, из-за которой в республике ввели чрезвычайное положение.

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