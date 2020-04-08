Киев, , 23:57 — REGNUM По время Пасхи богослужения в украинских православных храмах будут проходить без прихожан, заявили 8 апреля пресс-служба МВД Украины.

Во время службы в храме смогут находиться не более десяти человек, включая священника, прислужника, дьяка и лиц, обеспечивающих техническую часть богослужения. Все, кроме священника, будут обязаны носить маски.

Данный формат праздников был принят совместно с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Помимо Пасхи, ограничения распространяются также на иудейский Песах, мусульманские праздники Ночь Бараат и начало месяца Рамадан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время пасхальных праздников карантинные меры не будут смягчены, поскольку это может привести к массовым скоплениям людей.

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