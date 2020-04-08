Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Борьба с коронавирусом — это тот вопрос, по которому американский президент Дональд Трамп готов сотрудничать и с Китаем, и с любой другой страной, заявил 8 апреля госсекретарь США Майк Помпео, пишет Bild.

Помпео «Президент Трамп готов сотрудничать с любой страной».

Китай — одна из таких стран, отметил американский дипломат, ведь против пандемии, которая коснулась всех, нужно бороться сообща.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская сторона не раз высказывалась об отрицательной роли Китая в отношении пандемии.

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