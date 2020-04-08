Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Гуманитарная помощь предлагалась Соединёнными Штатами Северной Корее, Ирану и Венесуэле, заявил 8 апреля американский госсекретарь Майк Помпео, пишет Bild.

Помпео «Соединённые Штаты предложили Ирану и Венесуэле гуманитарную помощь. Это также касается и Северной Кореи».

По его словам, ни Иран, ни Венесуэла не лишаются гуманитарной помощи из-за санкций, потому что санкции США эту помощь никак не ограничивают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля верховный представитель внешней политики Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны снять санкции с Северной Кореи, Ирана, Сирии и Венесуэлы в связи с их тяжёлым положением из-за пандемии.

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