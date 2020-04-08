Москва, , 22:30 — REGNUM Пандемия коронавируса заморозила локальные конфликты, повлекла изменения взаимодействия глав государств, трансформировало наше понимание глобальной безопасности и значение для нее государственного суверенитета об этом говорили ведущие российские эксперты 8 апреля на проведенном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) онлайн круглом столе, посвященный будущему международных отношений, в рамках серии круглых столов «Время готовиться к будущему». Ведущие эксперты по международной политике попытались заглянуть за временные границы пандемии и обсудили, что ждет мировую систему и какой будет эпоха постглобализации. Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

В начале дискуссии эксперты обозначили наиболее серьезные вызовы для будущего мировой системы, вызванные пандемией. Среди них были отмечены неготовность некоторых национальных и мировых элит эффективно противодействовать кризису, обострение конкуренции между авторитаризмом и демократией, беспрецедентная демобилизация всего мирового сообщества и кризис международных институтов.

«Эта пандемия никаких новых явлений не выявила, она просто катализировала все те тренды, которые есть. Это, прежде всего, тяжелейший кризис международных институтов, которые не способны отвечать на вызовы современного времени. А также ответственность и способность государств обеспечивать безопасность жизни и здоровья своих граждан», — сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России.

В продолжение разговора об эффективности элит Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ, подчеркнул, что пандемия обнажила неспособность популистов принимать решения в кризисных ситуациях.

«Они оказались не готовы к такому кризису и в нынешних условиях начнут терять свою востребованность», — отметил он. В развитие этой мысли Андрей Манойло, член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, профессор факультета политологии МГУ добавил, что «подобного рода вызовы требуют появления политиков новой формации. Основное требование к этой формации — умение принимать решения и нести за них ответственность в кризисной ситуации, умение действовать на трех уровнях: первое — принимать верные тактические решения, брать ответственность на себя за принятие этих решений; на втором уровне — просчитывать стратегию; на третьем — быть готовым решать проблемы на международном уровне».

При этом эксперт уточнил, что Россия благодаря такому лидерству оказалась подготовленной лучше, чем остальные страны.

Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ, одним из трендов назвал нарастающую роль мировых профессиональных организаций. «Я вижу огромное горизонтальное взаимодействие медиков по всему миру. Ни одна профессиональная мировая корпорация в истории человечества не делала такого никогда. Важно не потерять такое взаимодействие, а сохранить на будущее. Профессиональные организации способны к самоорганизации, к эффективному профессиональному взаимодействию. Поэтому будущее именно за новыми формами горизонтальной кооперации ради решения общей проблемы. Они будут развиваться, в них я вижу большой потенциал».

Оценивая современные вызовы и тренды, эксперты указали на актуальность принимаемых поправок в Конституцию Российской Федерации, как с точки зрения информационной безопасности, противодействия инфодемии (информационной эпидемии, сопровождающей распространение вируса) и информационным атакам, так и с точки зрения усиления суверенитета страны. На это направлены, в частности, поправки касающиеся обеспечения развития информационных технологий и информационной безопасности.

Андрей Манойло, член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, профессор факультета политологии МГУ, подчеркнул важность принимаемых дополнений в Конституцию страны, касающихся информационной безопасности.

«Конечно, это чрезвычайно актуально и очень важно, что эти нормы вводятся сейчас в виде поправок в Конституцию. Потому что в последние несколько лет появились информационные технологии совершенно нового типа… И это очень серьезная угроза. Очень важно, что сейчас защитные барьеры уже учитываются в поправках. Это означает, что у нас уже после того, как проголосуют за эти поправки, будет очень современная конституция, отвечающая полному спектру вызовов и угроз. Но при этом важно понимать, что те отдельные фрагменты, которые в поправках присутствуют, это не конец пути, это начало пути. Потому что, для того, чтобы противодействовать эффективно информационной войне, особенно тем операциям, которые проводят очень технично США, у которых целая отрасль промышленности работает на эти операции, нужна общегосударственная система информационного противоборства, противодействия информационным операциям. В России такая система должна возникнуть. То есть нельзя отбивать операции информационной войны силами отдельно взятых экспертов, собранных ситуативно где-нибудь под защиту страны. Должна быть система. И я очень рассчитываю на то, что эти поправки заложат фундамент для начала процесса формирования такой системы, иначе мы не выдержим», — сказал он.

Андрей Манойло также высказал мнение о необходимости интенсификации процесса конституционной реформы в связи с ее острой актуальностью: «Изменения в реальности затронут и изменения в конституции многих стран. И в этом отношении очень важно, что у нас этот процесс начался еще до того, когда пандемия коронавируса начала нарастать… Поэтому, я считаю, что сейчас, когда мы еще не вышли на пик эпидемии, но в целом, по количеству выздоровевших людей мы уже близки к тому моменту, когда ситуация стабилизируется и эпидемия пойдет вниз, уже сейчас нужно задумываться о будущем. И снова возвращаться к той конституционной реформе, к тем поправкам, о которых шла речь буквально месяц назад, пока тема коронавируса не перебила этот процесс. Нужно снова его интенсифицировать».

Эксперты единогласно отметили, что пандемия открыла объективную необходимость понимания глобальной безопасности через солидарные усилия сильных суверенных государств. И в этом плане, это не противопоставляемые явления. Сильный национальный суверенитет становится основой общей стабильности.

Так, по мнению Бориса Макаренко, председателя правления «Центра политических технологий», главный вывод, который нужно сделать всем однозначно — это то, что нужно снимать идеологизированность и с глобализации, и с суверенитета.

Идею о том, что страны будут больше идти своим путем, в соответствии со своим культурным кодом, опытом и национальной идентичностью, выдвинул главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов: «Глобализация в том понимании, которую мы видели последние 30 лет была основана на идее унификации. То есть на некоторой правильной модели, которую так или иначе все примут, освоят, адаптируют к себе, сохранив базовые принципы. Кризис показал, что все разные, все ведут себя, исходя из традиций, из своих представлений и идентичности, в связи с чем унификация закончилась. При повышении самобытности, конечно, глобализация как взаимосвязанность мира останется… Идеологизация глобализации заканчивается, а наличие взаимосвязи всего мира остается».

В завершение, дискутируя над противопоставлением глобализации и национального суверенитета государств, эксперты поддержали мнение модератора дискуссии Екатерины Соколовой о том, что такое противопоставление ложно: «И, как ранее заявлял Владимир Путин, система глобальной безопасности должна строиться на солидарности сильных суверенных государств. И пандемия это доказывает. Чем сильнее суверенитет государств и способность их защитить себя как от инфодемии, так и от пандемии, тем вероятнее обеспечение глобальной безопасности».