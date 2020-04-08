Москва, 8 апреля 2020, 22:30 — REGNUM Пандемия коронавируса заморозила локальные конфликты, повлекла изменения взаимодействия глав государств, трансформировало наше понимание глобальной безопасности и значение для нее государственного суверенитета об этом говорили ведущие российские эксперты 8 апреля на проведенном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) онлайн круглом столе, посвященный будущему международных отношений, в рамках серии круглых столов «Время готовиться к будущему». Ведущие эксперты по международной политике попытались заглянуть за временные границы пандемии и обсудили, что ждет мировую систему и какой будет эпоха постглобализации. Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.
В начале дискуссии эксперты обозначили наиболее серьезные вызовы для будущего мировой системы, вызванные пандемией. Среди них были отмечены неготовность некоторых национальных и мировых элит эффективно противодействовать кризису, обострение конкуренции между авторитаризмом и демократией, беспрецедентная демобилизация всего мирового сообщества и кризис международных институтов.
В продолжение разговора об эффективности элит Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ, подчеркнул, что пандемия обнажила неспособность популистов принимать решения в кризисных ситуациях.
При этом эксперт уточнил, что Россия благодаря такому лидерству оказалась подготовленной лучше, чем остальные страны.
Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ, одним из трендов назвал нарастающую роль мировых профессиональных организаций. «Я вижу огромное горизонтальное взаимодействие медиков по всему миру. Ни одна профессиональная мировая корпорация в истории человечества не делала такого никогда. Важно не потерять такое взаимодействие, а сохранить на будущее. Профессиональные организации способны к самоорганизации, к эффективному профессиональному взаимодействию. Поэтому будущее именно за новыми формами горизонтальной кооперации ради решения общей проблемы. Они будут развиваться, в них я вижу большой потенциал».
Оценивая современные вызовы и тренды, эксперты указали на актуальность принимаемых поправок в Конституцию Российской Федерации, как с точки зрения информационной безопасности, противодействия инфодемии (информационной эпидемии, сопровождающей распространение вируса) и информационным атакам, так и с точки зрения усиления суверенитета страны. На это направлены, в частности, поправки касающиеся обеспечения развития информационных технологий и информационной безопасности.
Андрей Манойло, член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, профессор факультета политологии МГУ, подчеркнул важность принимаемых дополнений в Конституцию страны, касающихся информационной безопасности.
Андрей Манойло также высказал мнение о необходимости интенсификации процесса конституционной реформы в связи с ее острой актуальностью: «Изменения в реальности затронут и изменения в конституции многих стран. И в этом отношении очень важно, что у нас этот процесс начался еще до того, когда пандемия коронавируса начала нарастать… Поэтому, я считаю, что сейчас, когда мы еще не вышли на пик эпидемии, но в целом, по количеству выздоровевших людей мы уже близки к тому моменту, когда ситуация стабилизируется и эпидемия пойдет вниз, уже сейчас нужно задумываться о будущем. И снова возвращаться к той конституционной реформе, к тем поправкам, о которых шла речь буквально месяц назад, пока тема коронавируса не перебила этот процесс. Нужно снова его интенсифицировать».
Эксперты единогласно отметили, что пандемия открыла объективную необходимость понимания глобальной безопасности через солидарные усилия сильных суверенных государств. И в этом плане, это не противопоставляемые явления. Сильный национальный суверенитет становится основой общей стабильности.
Так, по мнению Бориса Макаренко, председателя правления «Центра политических технологий», главный вывод, который нужно сделать всем однозначно — это то, что нужно снимать идеологизированность и с глобализации, и с суверенитета.
Идею о том, что страны будут больше идти своим путем, в соответствии со своим культурным кодом, опытом и национальной идентичностью, выдвинул главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов: «Глобализация в том понимании, которую мы видели последние 30 лет была основана на идее унификации. То есть на некоторой правильной модели, которую так или иначе все примут, освоят, адаптируют к себе, сохранив базовые принципы. Кризис показал, что все разные, все ведут себя, исходя из традиций, из своих представлений и идентичности, в связи с чем унификация закончилась. При повышении самобытности, конечно, глобализация как взаимосвязанность мира останется… Идеологизация глобализации заканчивается, а наличие взаимосвязи всего мира остается».
В завершение, дискутируя над противопоставлением глобализации и национального суверенитета государств, эксперты поддержали мнение модератора дискуссии Екатерины Соколовой о том, что такое противопоставление ложно: «И, как ранее заявлял Владимир Путин, система глобальной безопасности должна строиться на солидарности сильных суверенных государств. И пандемия это доказывает. Чем сильнее суверенитет государств и способность их защитить себя как от инфодемии, так и от пандемии, тем вероятнее обеспечение глобальной безопасности».