Кишинёв, , 22:05 — REGNUM Упрощение получения российского гражданства для жителей стран бывшего СССР станет жестом справедливости в отношении русского населения республик, российских соотечественников и все тех, кто культурно и цивилизационно идентифицирует себя в Россией. Об этом заявил 8 апреля в интервью ИА REGNUM молдавский политолог Александр Ангели, комментируя внесение соответствующего законопроекта в Госдуму РФ.

«Это шаг, которого три десятилетия ждали те, кто чувствует себя частью исторической России, но после распада СССР оказались за пределами Российской Федерации, — продолжил эксперт. — Особенно это касается таких стран, как Молдавия, где русские и русскоязычные — гагаузы, болгары, украинцы, евреи и даже многие молдаване — оказались на обочине ксенофобской этнократической государственности, строившей себя как подчеркнуто антироссийский и русофобский проект».

В то же время, по словам Ангели, назвать этот шаг своевременным сложно. «Это бесконечно запоздавший шаг. Многолетняя импотенция российской дипломатии на постсоветском пространстве, отсутствие там России как субъекта ослабили ее позиции в борьбе за идентичность. В той же Молдавии — парадокс! — русскоязычному населению в течение 15 лет было проще получить гражданство Румынии, чем России. И на фоне тотального кризиса и упадка молдавской государственности многие воспользовались этой возможностью. Сейчас более трети населения Молдавии — граждане Румынии», — отметил он.

Эксперт полагает, что сделай Россия этот шаг 15 лет назад, и сейчас у половины населения Молдавии были бы российские паспорта. «Можно с уверенностью сказать, что и политическая ситуация в стране могла бы быть совсем другой. При всей циничной практичности молдаван в вопросе паспортов, не стоит недооценивать политический фактор политики гражданства», — подчеркнул он.

Александр Ангели «Многие в Молдавии и на всем пространстве СССР просто не дождались России. Часть уехала — кто в ту же Россию, кто в противоположном направлении. Часть — просто отчаялась. Отсутствие России дорого обошлось и им, и самой России. Так что сейчас Москва вступает на это поле с опозданием и далеко не в поул-позишн».

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