Киев, , 23:05 — REGNUM В период пасхальных праздников карантин не будет ослаблен, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 8 апреля официальный сайт президента Украины.

«Сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учётом пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование», — сказано в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что благодаря карантину распространение COVID-19 идёт не так быстро, как могло идти, а многие жители Украины ответственно его соблюдают.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что государство начало выплачивать дополнительные деньги пенсионерам старше 80 лет, а вскоре начнёт доплачивать тем, у кого пенсия ниже 5 тыс. гривен (13,9 тыс. рублей).

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