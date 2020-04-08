Луганск, , 21:52 — REGNUM Обмен удерживаемыми лицами по формуле «11 на 8» между ЛНР и Украиной будет проведён не позднее 17 апреля, сообщила 8 апреля журналистам руководитель рабочей группы республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

Комментируя итоги переговоров Контактной группы, представитель ЛНР отметила, что они «прошли успешно». Всё должно завершиться до 17 апреля.

Кобцева «Договорились об обмене в рамках протокола от 11 марта по формуле «11 отдаём, восемь забираем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДНР также договорилась с Украиной об обмене пленными по формуле «10 на 8».

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