Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Обвинения в адрес сирийского руководства, высказанные Организацией по запрещению химического оружия, поддерживают в Вашингтоне, сообщил 8 апреля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Комментируя доклад ОЗХО о том, что сирийская армия в марте 2017 года якобы применила химическое оружие в провинции Хомс, Помпео заявил:

«Соединённые Штаты разделяют заключения и оценки ОЗХО, согласно которым сирийский режим хранит достаточное количество химических веществ, особенно зарина и хлорина».

По словам главы Госдепа, у Дамаска всё ещё есть химическое оружие, даже такое, как «самодельные снаряды», а также авиационные бомбы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в РФ назвали доклад ОЗХО неубедительным и неаргументированным.

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