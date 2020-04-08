Вашингтон, 8 апреля 2020, 21:35 — REGNUM Обвинения в адрес сирийского руководства, высказанные Организацией по запрещению химического оружия, поддерживают в Вашингтоне, сообщил 8 апреля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.
Комментируя доклад ОЗХО о том, что сирийская армия в марте 2017 года якобы применила химическое оружие в провинции Хомс, Помпео заявил:
По словам главы Госдепа, у Дамаска всё ещё есть химическое оружие, даже такое, как «самодельные снаряды», а также авиационные бомбы.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в РФ назвали доклад ОЗХО неубедительным и неаргументированным.
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