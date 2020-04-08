Минск, , 21:21 — REGNUM Появление законопроекта об упрощении получения российского гражданства для жителей стран бывшего СССР стоит оценить положительно, считает ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, гражданин Белоруссии Александр Гронский. Однако, как он заявил ИА REGNUM, окончательные выводы можно будет сделать лишь после принятия закона, когда станет ясно, является ли он чем-то реальным или представляет собой простой набор слов, за которым не стоит ничего конкретного.

Напомним, 7 апреля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий получение российского гражданства.

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По мнению Гронского, для белорусов этот закон назрел давно. «Наличие Союзного государства должно было как-то подтолкнуть власти к формированию единого массива граждан. Поскольку так и осталось непонятным, возможно ли союзное гражданство, предоставление гражданства России гражданам Белоруссии (и наоборот) было бы логичным шагом. Другое дело, что белорусское гражданство в России захотят получить лишь активисты белорусских организаций, но это уже дело каждого гражданина в отдельности. Главное — предоставить возможность свободно получать помимо паспорта страны рождения паспорт другой части Союзного государства. Хотя сомнительно, что у парламентариев обеих стран хватит на это решимости», — полагает эксперт.

По его словам, российский паспорт будет полезен для белорусов, работающих в России, а также для тех, кто любит путешествовать. Белорусские посольства охватывают меньшее количество стран, чем российские, отметил эксперт. Он также напомнил, что по состоянию на 2019 г. рейтинг российского паспорта был выше рейтинга белорусского (48 и 66 места соответственно), т. е. по российскому паспорту можно въехать без визы или по упрощенной процедуре в большее количество стран.

«Но, принимая закон об упрощенном гражданстве, Россия возлагает на себя дополнительную ответственность по защите собственных граждан за рубежом. Ведь те же белорусы, ставшие россиянами, будут ездить в Белоруссию к родственникам. А если с ними что-нибудь случится, как поведет себя Россия? Ситуация декабря 2016 г., когда в Минске по запросу Азербайджана задержали блогера Александра Лапшина, имевшего, в том числе и российское гражданство, показывает, что Россия в основном горазда лишь делать заявления. Минск проигнорировал даже упоминание российским министром иностранных дел того, что граждан РФ выдавать в третьи страны недопустимо. Естественно, посольство взяло дело на контроль. Но российский гражданин все равно был выдан Азербайджану. Сделало ли посольство все что могло? Вряд ли. В том, что так и произойдет, были уверены многие. Новый закон дает возможность увеличить количество российских граждан, но готова ли Россия защищать их?», — подытожил Александр Гронский