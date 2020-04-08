Эр-Рияд, 8 апреля 2020, 21:17 — REGNUM Объявить военную операцию в Йемене завершившейся готова коалиция во главе с Саудовской Аравией, сообщает 8 апреля Reuters.
По данным агентства, объявление будет сделано в ночь на 9 апреля. Решение принято Эр-Риядом в ответ на предложение ООН.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, генсек ООН в конце марта призвал прекратить военные действия во всех горячих точках. Эту инициативу поддержал официальный представитель просаудовской коалиции Турки аль-Малики.
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