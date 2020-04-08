Рига, , 20:32 — REGNUM Члены правительства Латвии в ходе удалённого заседания 7 апреля приняли решение о продлении до 12 мая режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, введённого 13 марта 2020 в связи с пандемией COVID-19. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, до 12 мая сохраняются все ограничения в стране на проведение публичных мероприятий. По-прежнему отменено железнодорожное и авиасообщение, автобусные международные пассажирские перевозки. Удалённо работают государственные и муниципальные учреждения. Изменён режим работы больниц и поликлиник, предприятий общественного питания, правила торговли. Отменены занятия в школах и вузах.

Отмечается, что решение было принято правительством после консультации с эпидемиологами, так как угроза пандемии COVID-19 сохраняется.

Напомним, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии за прошедшие сутки увеличилось на 29 человек, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 577.