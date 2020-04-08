Рига, , 20:28 — REGNUM МИД Латвии уже в ближайшее время займётся организацией новых репатриационных рейсов. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич, после решения правительства страны о продлении режима ЧС до 12 мая.

«5 апреля репатриационные рейсы будут возобновлены. В ближайшее время будет опубликована информация о датах полётов и аэропортах, откуда они будут совершены», — написал Ринкевич на странице в соцсети Twitter.

По его словам, своим приоритетом при организации полётов министерство считает необходимость в первую очередь вернуть в Латвию тех, кто сейчас оказался за пределами Евросоюза. Всем вернувшимся нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, добавил дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.