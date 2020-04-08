Москва, , 20:20 — REGNUM Госдума вместе с правительством законодательно обеспечит решения президента РФ, озвученные в ходе совещания с губернаторами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе совещания руководства фракции ЛДПР с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Нам крайне важно вместе с правительством сделать все для того, чтобы законодательно обеспечить принятые решения», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

В ходе совещания с губернаторами президент РФ Владимир Путин заявил о дополнительных мерах поддержки граждан, которые находятся сегодня в режиме самоизоляции, дома, он также принял решение о поддержке малого и среднего предпринимательства. Особое внимание было уделено врачам, среднему медицинскому персоналу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совет Думы 9 апреля определит дату заседания Госдумы.