Душанбе, 8 апреля 2020, 20:16 — REGNUM Премьер-министры России и Таджикистана Михаил Мишустини Кохир Расулзодаобсудили вопросы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в ходе телефонного разговора, сообщаетсяна официальном сайте правительства России.
В частности, премьер-министр Таджикистана поблагодарил правительство РФ за помощь, оказываемую в борьбе с COVID-19.
В ходе телефонного разговора стороны затронули вопросы возвращения таджикистанских мигрантов, находящихся сейчас на территории РФ, на родину.
Также главы правительств обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран и подчеркнули необходимость сохранения существующих на данный момент объёмов товарных потоков между странами.
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