Москва, , 20:14 — REGNUM Во время трансляции совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) не увидел мэра Москвы Сергея Собянина.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сегодня во время трансляции общения президента с чиновниками не увидели на экране Сергея Собянина, а ведь он вроде бы глава рабочей группы по борьбе с коронавирусом», — отметил Лебедев в Facebook.

«Сами решайте, совпадение это или нет», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, совещание президента РФ с губернаторами о ситуации с коронавирусом и о мерах поддержки экономики прошло в дистанционном режиме.

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