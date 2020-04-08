Киев, , 19:57 — REGNUM Верховная рада Украины проведет следующее внеочередное заседание в понедельник, 13 апреля, заявил вечером 8 апреля спикер парламента Дмитрий Разумков.

Спикер отметил, что правительство Украины только сегодня показало окончательный вариант изменений в государственный бюджет на 2020 год, принятие которых является главной задачей Рады.

Теперь для обсуждения документа пройдут дополнительные встречи с фракциями и главами комитетов.

Также Разумков не исключил, что на следующем заседании могут рассмотреть ряд других законопроектов, однако не стал конкретизировать, какие именно.

ИА REGNUM напоминает, что ранее предполагалось, что следующее внеочередное заседание Рады пройдет в конце этой недели, 9 или 10 апреля.