Сингапур, , 19:51 — REGNUM К тесному сотрудничеству и взаимодействию всех стран в борьбе с пандемией коронавирусной пневмонии на своей станице в социальных сетях призвал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, сообщает 8 апреля Синьхуа со ссылкой на видеозапись выступления политика на видеоконференции глав минздравов стран-участниц Регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Высоко оценив деятельность ВОЗ, сингапурский премьер-министр назвал вирус общим врагом всех стран, вне зависимости от национальных особенностей, социально-политических систем и норм, а также ресурсов. По его мнению, все должны сотрудничать в общих целях, и это — «единственный путь для обуздания человечеством нынешней пандемии».

Если государства приложат усилия, то, уверен Ли Сянь Лун, победа будет одержана несмотря на то, что окончания распространения инфекции может быть ещё далеко.