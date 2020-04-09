Тегеран, , 08:39 — REGNUM 8 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своемTwitter-аккаунте на русском языке заявил, что Иран приветствует инициативу Российской Федерации по созданию зеленого коридора вместо ведения войны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Дональд Трамп продолжает сопротивляться международным требованиям отменить санкции Ирана для борьбы с коронавирусной инфекцией», — отметил Зариф, подчеркнув, что коронавирус может распространиться и на соседние страны.

Высокопоставленный дипломат объявил, что Иран приветствует российскую идею создания зеленого коридора вместо ведения экономической войны и одобрения санкций.

«Разные страны, чтобы контролировать ситуацию с коронавирусом, закрывают свои географические границы, открывая их для оказания помощи», — отметил Зариф.

Ранее глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпурзаявил, что 29 812 человек из общего числа 67 286 инфицированных коронавирусом (COVID-19) выжили, в то время как 4 003 умерли. За сутки было выявлено 1 997 новых случаев заражения.