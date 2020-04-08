Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп призвал всех избирателей-демократов, которые хотели голосовать за Бернис Сандера, отдать свои голоса на предстоящих выборах за него и вообще, переходить в Републиканскую партию. Об этом Трамп написал сегодня, 8 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Вау, Берни не хочет отказываться от своих делегатов и хочет больше их! О чем это все? (…) Народ Берни должен прийти в Республиканскую партию, ТОРГОВЛЯ!» — написал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, называющий себя социалистом, заявил, что выходит из президентской гонки в США так как ему не удастся стать единым кандидатом от Демократической партии.