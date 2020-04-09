Тегеран, , 08:44 — REGNUM 8 апреля Иран и Бразилия подписали меморандум о взаимопонимании по научному сотрудничеству между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Документ был подписан между научно-техническим департаментом Администрации президента Ирана и Исследовательским фондом Сан-Паулу. Стороны выразили готовность совместно сотрудничать в тех направлениях, который представляют взаимный интерес двух государств.

Документ предусматривает поддержку совместных исследовательских проектов между двумя странами, а также проведение совместных образовательных семинаров и тренингов. В данном документе также предусмотрены планы обмена исследователями, которые открывают путь для дальнейшего научного сотрудничества между двумя странами.

7 апреля недавно назначенный посол Ирана в Бразилии Хосейн Гариби вручил свои верительные грамоты президенту Бразилии Жаиру Больсонаро.Стороны подчеркнули необходимость активизации сотрудничества в различных областях, в частности в сфере торговых и научных отношений.